Voordracht Beth Haim op Wester-Amstel

Amstelland – Ouderkerk aan de Amstel is zo’n tweehonderd jaar ouder dan Amsterdam en heeft een beschermd dorpsgezicht. In Ouderkerk bevindt zich Beth Haim, de oudste (Sefardische) Joodse begraafplaats van Nederland. Hij bestaat al meer dan 400 jaar. In 1614 werd er een baby’tje als eerste begraven. Er liggen ook vele bekenden, o.a. de ouders van Spinoza, de arts Samuel Sarphati (1813-1866) en de vastgoedhandelaar Maurits Caransa (1916-2009).

Zondag 12 maart komen Ton van Noorden en Ruud Siekerman, leden van de Historische Vereniging van Ouderkerk, aan de hand van zeventiende en achttiende eeuwse afbeeldingen vertellen over dit mooie dorp, waarvan een deel bij de gemeente Amstelveen hoort, en zijn bijzondere kerkhof op Buitenplaats Wester-Amstel aan de Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen. Aanvang is 15.00 uur.

Prijzen: gasten 8,50 euro, donateurs 6 euro, kinderen t/m 12 jaar gratis. Voor aanvang gratis koffie en thee. Reserveren via: literair@wester-amstel.nl