Voor eindtoets nog Groep 8 Feest

Aalsmeer – Na het overweldigende succes van het tiende Groep 8 Feest in februari, kon een vervolg niet uitblijven. Vrijdag 7 april opent Feesterij de Bok nog een keer zijn deuren voor de achtste groepers uit Aalsmeer en Kudelstaart.

DJ’s Bink en Eric hoefden maar heel even te overleggen tijdens het eerste feest om te beslissen dat zij nog een feest gingen geven. Dit nieuws werd met luid gejuich ontvangen door de 11- en 12-jarigen van Aalsmeer en Kudelstaart. Organisator Eric Spaargaren verwacht in april weer een geweldig feest waarbij het dak eraf zal gaan.

Tropical

Bij de uitgang van het eerste feest kregen de kinderen een flyer voor het volgende en laatste Groep 8 Feest voor deze lichting. Vrijdag 7 april doen de achtste groepers het dus nog een keer dunnetjes over. Ze mogen nog één keer los voordat zij de Eindtoets maken in de week voor de meivakantie, die dit jaar in april valt. Het thema is Tropical, de temperaturen in Feesterij de Bok zullen in ieder geval tropisch zijn. De procedure is hetzelfde als het vorige feest. De kinderen halen hun kaartje bij hun meester of juf en betalen aan de deur de entreeprijs van 6 euro. Het feest begint om half 8 en duurt tot half 11. Meer informatie is te vinden op de website www.groep8feest.nl. Op deze site staat ook foto’s van het vorige feest en een hele gave aftermovie.