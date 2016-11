Volop kansen voor forten in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Op maandag 14 november 2016 organiseerde de gemeente De Ronde Venen een bijeenkomst om samen met omwonenden, eigenaren, ondernemers, andere belanghebbenden en geïnteresseerden over de toekomst van de forten te praten. De avond was zeer geslaagd door de grote opkomst en geleverde bijdragen. De avond stond in het teken van vijf forten: het fort bij Uithoorn en Nigtevecht, fort Waver Amstel, fort in de Botshol en fort aan de Winkel. De deelnemers onderzochten met elkaar welke nieuwe functies het beste pasten bij de forten. Dit resulteerden in inzichten als ‘maak Fort bij Uithoorn open en niet besloten’, ‘zet Fort Waver Amstel in als uitzichtpunt en ‘zorg voor een goede balans tussen het toegankelijk maken van Fort in de Botshol en de bijzondere natuurwaarden’. Over Fort aan de Winkel was de mening dat het een mooie schakel kan vormen voor recreatie, van een kort verblijf tot als startpunt voor wandelingen’. ‘Fort Nigtevecht mag een verscholen fort blijven’, was het advies en ‘de unieke hefkoepels bieden nog volop kansen’.

