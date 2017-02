Volle zaal voor ‘Gouden Jaren’

Aalsmeer – In het Crown Theater was afgelopen zaterdag 4 februari een geweldige voorstelling. Pianist en entertainer Cor Bakker bracht samen met Danny Malando ‘Gouden Jaren’. Directeur Peter van Eijk mocht vele belangstellenden verwelkomen, een volle zaal. Leuk was dat vele bezoekers er een soort familie-uitje van gemaakt hadden. Kinderen (40 en 50 plus), die er met hun ouders een avondje uit van maakten. Heel gezellig met een groot aantal bekende gezichten, zeg een ‘dorps’ avondje uit. Heel geslaagd.

Toch wel geweldig dat Aalsmeer haar eigen theater heeft. Dit jaar dan wel met minder voorstellingen, maar het programma is wel gevarieerd en voor elk wat wils. Ga een keer en avondje uit in ‘eigen dorp’. Het programma in het Crown Theater is divers en de ontvangst en de gastvrijheid mag met een hoofdletter geschreven worden. ‘Gewoon’ allemaal vrijwilligers die dit bewerkstellingen. Top toch en trots op Aalsmeer(ders)! Kijk voor het programma op www.crowntheateraalsmeer.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl