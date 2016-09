Volgende week: Kinderboekenweek

Amstelland - Van 5 tot en met 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is Oma’s en opa’s, voor altijd jong. De Bibliotheek Amstelland organiseert speciaal voor de Kinderboekenweek in totaal drie activiteiten in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Op zaterdag 8 oktober kan je in bibliotheek Uithoorn samen met je opa en/of oma portretschilderen. Jij oud en je opa en oma jong? Kan je je dat voorstellen? Een echte kunstenaar helpt je om dat voor elkaar te krijgen. Het portretschilderen is van 15.15 uur tot 17.15 uur en geschikt voor de leeftijd 9 tot 12 jaar. De prijs is 11,50 euro en voor bibliotheekleden 9,50 euro. De prijs is inclusief materiaalgebruik en 1 kaartje is geldig voor kind plus volwassene.

‘Mijn opa is een krokodil’

In Boekhuis Aalsmeer kun je niet alleen terecht voor de mooiste kinderboeken, maar ook voor de gratis workshop. Zaterdag 8 oktober om 14.00 uur kunnen kinderen hier meedoen aan de workshop ‘Mijn opa is een krokodil’. Eerst wordt er een prachtig boek gelezen en besproken. Daarna ga je met speciaal krijt aan de slag en tover je je opa of oma (op papier) om in een dier. Meedoen aan deze tekenworkshop is gratis. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar, maar neem gerust je (groot)ouders mee! De workshop is in handen van Annefie van Itterzon, een expert als het gaat om tekenkunst! Aanmelden kan via boekhuis@boekenhof.nl, bel 0297-324454 of in de winkel. De workshop is van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur.

Op theevisite

Op zondag 9 oktober kan je in bibliotheek Stadsplein met opa en/of oma meedoen met het bijzondere theefeest Bibliotheek Wonderland; getikte theevisite. Ruben Prins, Marc de Hond en Lisa Brandenburg schuiven bij je aan. Onder het genot van een kopje thee en iets lekker krijg je een kijkje in Lisa’s illustratie-atelier, vertelt Ruben hoe je schrijver wordt en Marc leest voor uit zijn nieuwe boek. De Getikte Theevisite is van 11.00 tot 12.00 uur met een inloop vanaf 10.45 uur. Geschikt voor de leeftijd 6 tot 12 jaar. De prijs is 12,50 euro en voor bibliotheekleden 10 euro. De prijs is inclusief thee en lekkers en het kaartje is geldig voor kind plus volwassene.

‘Hier waakt oma’

Zaterdag 15 oktober brengt Stefan Boonen met een mooie combinatie van voorlezen, vertellen en videofragmenten ‘Hier waakt oma’ tot leven. Deze voorstelling is van 15.30 tot 16.30 uur in bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat en geschikt voor de leeftijd 6 tot en met 9 jaar. Toegangsprijs 6,50 euro en voor biebpashouders 5,50 euro. In de voorverkoop gaat van deze prijzen nog een euro af.