Vol Dorpshuis voor Sinterklaas

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 19 november bracht Sinterklaas een bezoek aan Kudelstaart. Na vorige week in het Centrum van Aalsmeer verwelkomt te zijn, had de goedheiligman ruimte in de agenda gemaakt om alle kinderen in Kudelstaart te begroeten. De ontvangst voor de Sint was groots. Wat was het druk op de Loswal aan de Herenweg. Er hing een heel gezellige sfeer met ook kinderen die zich als Pieten uitgedost hadden. De vele Pieten die Sinterklaas had meegenomen konden deze kleine ‘collega’s’ wel waarderen. Ook burgemeester Jeroen Nobel was bij de intocht. Hij heeft zelfs een stukje mogen meevaren op de boot. Menig kind is vast jaloers op hem geweest. Meevaren op de boot van Sinterklaas. Wow!

Eenmaal voet aan wal werd ruim de tijd genomen om zoveel mogelijk kinderen een handje te geven en met hen op de foto te gaan. De Pieten deelden heerlijke pepernoten uit en zijn, net als de Sint, heel vaak op de foto gezet. Met de muziek voorop werd de route naar het Dorpshuis gewandeld. Sinterklaas en de Hoofdpieten hadden iets meer tijd nodig om bij het Dorpshuis te komen dan de band. Rustig aan, de Sint is al op leeftijd en bovendien werd hij onderweg vaak gevraagd om een hand te geven en om op de foto te gaan, net als eerder bij de Loswal.

Voor de kinderen van vier tot en met acht jaar was er vervolgens een gezellig feest met Sinterklaas en vele Pieten in het Dorpshuis. De Sint mocht een groot aantal tekeningen en knutselwerkjes in ontvangst nemen. Vooraf werd al aangekondigd dat er in de zaal voor ouders geen plek zou zijn en dit was waar: Superdruk, geweldig! Na afloop diverse kinderen met rode wangen van de warmte en de gezelligheid, want nagenoeg allen lachten breed. En ze kwamen met een boodschap de zaal uit: “Sinterklaas heeft gezegd dat ik m’n schoen mag zetten.” Hoeveel blije kinderen zouden er zondag in Kudelstaart zijn geweest?