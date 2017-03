Vogeltegels in huizen Machineweg gered!

Aalsmeer – Er is goed nieuws te melden over de tegeltjes in de woningen aan de Machineweg. De huizen worden momenteel gesloopt en met het verdwijnen van de ‘rooie buurt’ zouden ook de tegels met allerlei vogelsoorten er op verdwijnen. De Woningbouwvereniging heeft ervoor gekozen om replica’s van de tegels te maken en deze in de nieuwbouw te plaatsen. Dit tot ongenoegen van vele inwoners.

Een stuk nostalgie laten verdwijnen, terwijl er toch mogelijkheden zijn om deze ‘kunstwerkjes’ te behouden. Johan van de Coolwijk bewees dit vorig weekend door stiekem met een groep vrienden vier tegels uit de huizen te halen. Met drie ervan, de meeuw, de uil en de kraai, heeft hij een monument gemaakt en neergezet voor het ketelhuis aan de Machineweg, pal tegenover de woningen die gesloopt worden. Zijn ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ actie kreeg heel veel bijval. Veel inwoners en oud-bewoners reageerden enthousiast en Johan werd onbedoeld ‘gekroond’ tot koning van de tegels. Hij werd hét aanspreekpunt voor velen die eveneens pleitten voor behoud. Trieste verhalen, maar ook mensen die geld boden voor een tegel.

Niet alleen Eigen Haard, maar ook de gemeente werd verweten laks met nostalgie om te gaan. De gemeente bewees afgelopen week zich wel degelijk in te willen zetten voor behoud. Er is enkele malen contact opgenomen met de Woningbouwvereniging en natuurlijk werd over en weer gebeld met Johan. Zijn vastberadenheid en de reacties vanuit de inwoners heeft de gemeente doen besluiten Johan en zijn vrienden de kans te geven om alsnog de tegels uit de woningen te halen.

Donderdag kreeg hij groen licht en reeds vandaag (vrijdag 3 maart) liggen ze veilig bij hem in de loods. Niet alle tegels heeft hij kunnen redden. Van de totaal ongeveer 25, heeft Johan er 11 kunnen redden. Eén is gesneuveld tijdens het ‘hakken’. De medewerker in de sloopmachine zette net voor Johan in actie kon komen de ‘happer’ in een huis. Beetje jammer, maar wel of niet opzettelijk moet maar in het midden gehouden worden…

In ieder geval zijn er nu totaal 15 vogeltegels behouden en deze gaan binnenkort naar de gemeente. “Ik ga ze nog even schoonmaken en na het weekend breng ik ze naar de gemeente”, vertelt Johan, die zich bijzonder blij toont dat het toch allemaal nog aardig goed is afgelopen. De gemeente gaat zich nog beraden waar uiteindelijk de tegels ‘tentoongesteld’ gaan worden, mogelijk op de Historische Tuin.