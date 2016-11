Vogelexpositie in Rijsenhout

Rijsenhout – Vogelvereniging De Rijsenvogel organiseert in het weekend van 2 tot 4 december weer de jaarlijkse tentoonstelling. Op deze regionale tentoonstelling worden door leden gekweekte vogels tentoongesteld, nadat ze door erkende keurmeesters van de Nederlands bond (de NBvV) zijn gekeurd op hun kwaliteit en kleur. De vereniging is er trots op dat het weer is gelukt dankzij de leden om een aantal van 500 vogels op deze show bijeen te brengen. Onder dit aantal vogels zit bijvoorbeeld het kleinste vogeltje (goudbuikje), maar ook de grootste namelijk een Roodvleugel Ara. Ook is er een vrije verkoop stand waar door leden zelf gekweekte vogels te koop zijn, ook voor voer en vogelbenodigdheden kan men hier terecht. De openingstijden zijn van vrijdag 2 december van 20.00 tot 22.00 uur, zaterdag 3 december van 10.00 tot 20.00 uur en zondag 4 december van 10.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat 14 in Rijsenhout. De toegang is gratis.