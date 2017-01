Vogeldag op Boerenvreugd

Aalsmeer – Ook dit jaar presenteert kinderboerderij Boerenvreugd leuke en educatieve activiteiten voor de jeugd. Op zondag 12 februari mogen kinderen nestkastjes komen timmeren voor koolmeesjes. Op het terrein aan de Beethovenlaan wordt hiervoor een grote tent neergezet.

Ook is er een vogelspeurtocht en kan deelgenomen worden aan diverse spelletjes, zoals vogel-elektro en vogels spotten. Verder kunnen er voerslingers gemaakt worden om de vogels de winter door te helpen. En wie meer wilt weten over roodborstjes, mussen en koolmeesjes wordt aangeraden een kijkje te nemen in de infohoek.

Aan het maken van een nestkastje zijn kosten verbonden. Voor 7,50 euro gaat ieder kind naar huis met een prachtig, zelfgemaakt nestkastje. Deelname aan alle andere activiteiten is gratis. Noteer in de agenda: Zondag 12 februari naar Boerenvreugd in de Hornmeer. De vogeldag is van 11.00 tot 15.00 uur.