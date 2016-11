Voetjes van de vloer met 2 Bigbands

Bovenkerk - Fellows Bigband organiseert het derde concert in de serie Big Band Dance. Plaatsgenoot Bigband Peewee’s Problem is uitgenodigd om aanstaande zaterdag 26 november samen met de Fellows een concert te geven in het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Fellows-voorzitter Rens Groenendijk: “Vorige maand speelden we samen met de AMC Bigband. Het concert werd druk bezocht en de dansvloer stond vol swingende mensen, een enorm succes! Ook nu belooft het weer een geweldige avond te worden, waarbij het publiek zich kan uitleven op R&B- en funk-nummers. Zittend of staand luisteren kan natuurlijk ook, maar het is muziek die onweerstaanbaar vraagt om beweging, al was het maar wiebelen met het puntje van je voet.” Bigband Peewee’s Problem is een jeugdig orkest met veel dynamiek en enthousiasme, ontstaan uit de muziekschool in Amstelveen, met Pim Wittenberns als dirigent. De band telt maar liefst 26 muzikanten. Merle Ligeon en Simone de Vries Lentsch verzorgen de vocals. De Fellows Bigband staat deze avond onder leiding van Diederik Ruisch. Hij neemt twee zangeressen van zijn soul-, pop- en funkband Amber Roots mee: Frédérique Smit en Janine van Verseveld. De Amstelveense bands sluiten de avond gezamenlijk af met het speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde Big Band Dance Shuffle van Sebastian Ohm.

Aanvang 20.00 uur, in de grote zaal van het Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1, Bovenkerk. Kaartjes kosten 7,50 euro aan de zaal, ook verkrijgbaar in de voorverkoop bij het Noorddamcentrum.

De Fellows Bigband in actie bij de vorige editie van Big Band Dance op 15 oktober. Foto: Karin Delstanche