Voetbalquiz en voetbal uitslagen

Aalsmeer – Een druk weekend bij FC Aalsmeer. Natuurlijk was er voetbal, maar ook de jaarlijkse voetbalquiz stond vrijdagavond 3 februari op het programma. Een groot aantal leden van de voetbalvereniging en voetballiefhebbers hadden zich opgegeven voor deze gezellige ‘hersenkraker’-avond. De sfeer was prima en ongedwongen, maar natuurlijk ging het wel om de hoogste eer. Welk team wint de beker en mag zich een jaar lang ‘voetbalkenner van het jaar’ noemen? Acht rondes vragen zijn gehouden en uiteindelijk bleken Mats Heuzen en Niels Ax de beste kennis te hebben, eerste prijs! De tweede plaats is behaald door Andre en Joey en de aanmoedigingsprijs (laatste plek) is uitgereikt aan Jordi Reurekas en Thijs Boomhouwer. Er wordt terug gekeken op een gezellige avond.

Op zaterdag en zondag stond ‘echt’ voetballen centraal. FC Aalsmeer zaterdag had Woudenberg als tegenstander en wist met 1-0 te winnen. De volgende dag wist FC Aalsmeer zondag eveneens winst te boeken, 2-0 in de uitwedstrijd tegen WVC.

Ook RKDES wachtte zondag 5 februari een uitwedstrijd tegen DIOS in Nieuw-Vennep. De rust ging de Kudelstaartse ploeg in met 1-0 winst, maar een overwinning werd het toch niet. Eindstand gelijk: 2-2. Tot slot nog topnieuws uit Kudelstaart. RKDES JO 10/12 is zaterdag 4 februari kampioen geworden in de tweede fase. Na liefst een 8-3 winst op Badhoevedorp mocht de kampioensbeker in ontvangst genomen worden.

Foto: Voetbalquiz bij FC Aalsmeer. www.kicksfotos.nl