Voetbalmeiden FCA te gast bij ‘Let’s Go’

Aalsmeer – Vorige week vrijdag waren de FC-Aalsmeer meiden in de leeftijd 4 tot en met 13 jaar uitgenodigd bij het programma ‘Let’s Go’. Dit gezellige programma op Radio Aalsmeer wordt iedere vrijdagavond gepresenteerd door Kim en Laurens. Dit keer mochten de meiden vertellen over het meidenvoetbal en de aankomende Ajax clinic. Het was een leuke dolle boel met een volle studio waar in het eerste half uur Stella, Pien, Uma, Dalila, Kyra, Jet en Do mochten vertellen hoe goed de trainers zijn en waarom ze onder andere beter zijn dan de jongens! In het tweede half uur kwamen Nina, Gabriela, Roxy, Anna, Bloem en Mila aan de beurt en zij mochten vertellen wat hun favoriete club was en ook wat zij verwachten van de Ajax clinic. De Ajax clinic wordt verzorgd door Ajax vrouwen.

Al deze meiden spelen in hun eigen leeftijdscategorie en trainen op maandag en woensdag. De 6 tot en met 10 jarigen van half zes tot half zeven en de meiden tussen de 11 en 14 jaar van half zeven tot half acht.

Wil je een keer mee trainen om te kijken of voetbal ook iets voor jou is? Kom eens naar een training of kijk voor meer informatie op de website www.fcaalsmeer.nl. Alle meiden zijn welkom. Het bezoek van de meiden aan Radio Aalsmeer gemist? Alsnog luisteren kan via de website van Radio Aalsmeer (uitzending gemist).