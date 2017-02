Voetballers doen goede zaken

Aalsmeer – De voetbal in Aalsmeer en Kudelstaart heeft een mooi weekend achter de rug. De eerste teams van FC Aalsmeer zaterdag en zondag boekten winst en het Kudelstaartse RKDES mocht ook een overwinning op naam schrijven.

FCA zaterdag speelde thuis aan de Beethovenlaan tegen de Merino’s uit Veenendaal. Het werd klinkende winst voor Aalsmeer. De Merino’s werden met een zwaar verlies naar huis gestuurd. Liefst 5-0 liet FCA noteren. In de kleedkamer de gebruikelijke overwinnings-selfie met dit keer vijf vingers in de lucht!

FCA zondag en RKDES moesten 19 februari beiden de gemeentegrenzen over. FCA zondag ging naar Alphen aan de Rijn en succesvol. Het bleef lang 1-1, maar het was toch Aalsmeer die met een 2-1 overwinning terug naar huis kon rijden. De ploeg en aanhangers van RKDES togen naar Langeraar. Altior was de tegenstander. RKDES bleek duidelijk een maatje te groot voor deze ploeg. Uitzinnige vreugde terug naar Kudelstaart: 3-0 winst geboekt!

Foto: www.kicksfotos.nl van FCA zaterdag.