Kom ook voetballen bij FC Aalsmeer

Aalsmeer - Komende zaterdag 10 december zullen er weer kinderen afzwemmen in De Waterlelie. Een spannende tijd en sommige kinderen gaan daarna op zoek naar andere manieren van bewegen en worden lid van een sportvereniging. Ben je benieuwd of je voetbal misschien leuk vindt, dan kun je bij FC Aalsmeer vrijblijvend een paar weken meetrainen. Je hebt alleen een paar scheenbeschermers nodig, verder kun je zonder afspraak meedoen. De trainingen voor zowel meisjes als jongens zijn op maandag en/of woensdag en staan onder leiding van Nico Boere, Raymond Maas en Hans Kwaks. Dit jaar wordt er nog getraind tot 14 december. In het nieuwe jaar starten de trainingen weer op 9 januari.

KNVB competitie

FC Aalsmeer J08-5 gaat eind januari deelnemen aan de KNVB competitie met wedstrijden op zaterdagochtend in de regio Amsterdam en Haarlem; er zijn nog een paar plekjes vrij. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met een van de trainers of coördinatoren. Kijk voor alle informatie en trainingstijden op de website www.fcaalsmeer.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl. Bij FCA wordt wekelijks in alle leeftijden gevoetbald, van junioren tot 35 plus.