Voetbal: Winst voor FCA en RKDES

Aalsmeer – Er is veel volop gevoetbald het afgelopen weekend. Met goede resultaten dit keer. FC Aalsmeer zat. speelde zaterdag 28 januari uit in Huizen tegen HSV de Zuidvogels. Beide ploegen hadden diverse kansen, maar er is niet gescoord. Het bleef 0-0.

Op zondag 29 januari speelden de beide eerste teams van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart thuis. Gezellig druk was het langs de velden aan respectievelijk de Beethovenlaan en de Wim Kandreef.

FC Aalsmeer zondag had SJZ uit Zoeterwoude op bezoek. Een spannende wedstrijd, waar Aalsmeer achter kwam te staan, gelijk wist te komen en uiteindelijk applaus kreeg voor 3-2 winst.

RKDES had Delfia uit Delft op bezoek. De Kudelstaarters hadden de overmacht en maakten drie doelpunten. Delfia kwam niet tot scoren. Eindstand: 3-0 voor RKDES.

Foto RKDES: www.kicksfotos.nl