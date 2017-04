Voetbal: Winst FCA zondag en RKDES

Aalsmeer – Een mooi sportweekend heeft Aalsmeer weer achter de rug. De voetbal begon helaas voor FCA zaterdag met 2-0 verlies tegen Roda’46 in Leusden. Zondag 2 april twee krakers om dezelfde tijd. Aan de Beethovenlaan hadden zich veel kijkers rond het hoofdveld geschaard voor de streekderby FCA zondag tegen De Kickers uit Leimuiden. Het vele publiek kon juichen, 2-0 voor Aalsmeer. Ook in Kudelstaart konden de handen de lucht in. Rond het hoofdveld aan de Wim Kandreef eveneens veel fans. Wat zou RKDES deze week doen? De miskleun vorige week stond menigeen nog vers op het netvlies, maar deze keer hielden de mannen de koppen erbij. Met rechte rug het veld in tegen Moordrecht. En met succes 2-0 winst.

Ook winst handbalteams FIQAS

Dames 1 van handbalvereniging FIQAS speelde afgelopen zaterdag 1 april de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Fortissimo was thuis in De Bloemhof de tegenstander in deze Eerste Divisie. Uit hadden de Aalsmeerse dames met een klein puntenverschil van deze ploeg gewonnen, dus het zou een spannende ‘pot’ worden. En dit werd het ook. De teams waren weer aan elkaar gewaagd. Maar het was opnieuw FIQAS Aalsmeer dat (nipt) de winst pakte: 24-22. Heren 1 speelde uit bij Quintus. Aalsmeer staat samen met OCI Lions aan kop in de nacompetitie, maar dan is winst houden wel een vereiste. En dat hebben de mannen van FIQAS gedaan, met 1 punt meer gewonnen: 23-24. Zaterdag 8 april wacht heren 1 opnieuw een uitwedstrijd, tegen Swift in Arnhem.

Foto: www.kicksfotos.nl. Voetbal RKDES tegen Moordrecht