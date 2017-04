Voetbal: Toch winst FCA op SVL

Aalsmeer – De voetballers van FC Aalsmeer zaterdag hebben 8 april een overwinning geboekt op SVL. De wedstrijd vond thuis aan de Beethovenlaan plaats en werd bijgewoond door veel publiek. Lange tijd bleef de stand steken op 1-1, maar in de slotfase wist Aalsmeer toch nog te scoren: 2-1. Dit was tevens de eindstand. Na het winnen van een wedstrijd maken de voetballers in de kleedkamer altijd een overwinningsselfie. Natuurlijk is deze zaterdag ook gemaakt met uiteraard weer lachende spelers.

Winst handbal FIQAS

Zaterdag 8 april was ook een goede sportdag voor de handbal Heren 1 van FIQAS Aalsmeer. De ploeg moest naar Arnhem voor een ‘potje’ handbal tegen Swift. De ruststand ging de mannen uit Aalsmeer in met 11-17 winst. De tweede helft was bijzonder spannend. De beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk toch een hele vrolijke terugreis voor FIQAS. Gewonnen met 26-30. De laatste loodjes nu, want het einde van de nacompetitie nadert. Aalsmeer staat er goed voor, boven in het lijstje. In de halve finale is Volendam de (bekende) tegenstander van FIQAS.

Voetbal zondag uit

De beide eerste elftallen van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart speelden afgelopen zondag 9 april uitwedstrijden. De voetballers van FCA waren op bezoek bij de Nicolaas Boys. De ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar het was Aalsmeer dat de winst pakte: 1-2.

RKDES had Taunus als tegenstander. De wedstrijd verliep voor de Kudelstaarters niet zoals gehoopt. Werd vorige week nog met 2-0 gewonnen van Moordrecht, nu moest RKDES verlies incasseren. Taunus was de betere ploeg en won met 4-1.

Via facebook kreeg de redactie nog een aanvulling op het voetbalnieuws: FC Aalsmeer JO17-4 is voorjaarskampioen geworden. Zaterdag 8 april is met liefst 10-2 gewonnen van NFC JO17-1. Het kampioenschap is met bloemen en een patatje gevierd.

Foto: www.kicksfotos.nl. Actiefoto FC Aalsmeer zaterdag.