Sport kijken: Voetbal, korfbal en handbal

Aalsmeer – Zo, klaar voor weer een vol en gezellig weekend? Er is weer van alles te doen, te zien en te beleven. De liefhebbers van sport zijn onder de pannen, de keuze is ruim. De FC Aalsmeer zaterdag voetballers krijgen zaterdag 10 december om 14.30 uur VVZ’49 uit Soest op bezoek in de Beethovenlaan. De korfballers van VZOD spelen eveneens thuis deze dag. In de Proosdijhal Kudelstaart begint om 15.15 uur de belangrijke wedstrijd tegen Triaz uit Amsterdam. Zaterdagavond op naar sporthal De Bloemhof aan de Hornweg, want de heren 1 van FIQAS Aalsmeer komt weer in actie. Om 20.45 uur treft de ploeg thuis de mannen van JMS/Hurry Up. Eerder in het seizoen werd verloren van deze ploeg, het wordt tijd voor revanche! Voor wie FC Aalsmeer zondag en RKDES 1 willen zien voetballen, wacht een reisje. Beiden een uitwedstrijd zondag 11 december tegen resp. Van Nispen en VEP. Zondag (weer) handbal gaan kijken in De Bloemhof is wel mogelijk. Vanaf 10.00 uur spelen diverse teams van FIQAS thuiswedstrijden, waaronder de Jongens C1 tegen Hercules om 12.25 uur en Heren A1 tegen Hellas om 14.45 uur. Beide Aalsmeer teams spelen in de Jeugd Divisie.