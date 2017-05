Voetbal: FCA JO12-1 kampioen!

Aalsmeer – Het was zaterdag 29 april een spannende dag voor FC Aalsmeer team JO12-1. Als de laatste wedstrijd uit tegen Pancratius in Badhoevedorp gewonnen zou worden waren ze kampioen van de Onder 12 voorjaarscompetitie hoofdklasse. Maar zou het lukken om de zenuwen onder controle te houden en was iedereen fit? Gelukkig wisten de mannen onder massale belangstelling van het publiek het hoofd koel te houden en werd er met 1-5 gewonnen in een prima wedstrijd van het hele team. Spits Valentijn en rechtsbuiten Bartec wisten mede daardoor het Badhoevedorpse doel goed te vinden. Na afloop werden zowel de spelers als hun coaches Hans Binkhorst en Ron Leenders in het zonnetje gezet. Terug in Aalsmeer werd het nog heel gezellig en richtte een trotse coach nog een laatste keer het woord tot zijn spelers. Er zijn totaal 26 wedstrijden gespeeld waarvan er 20 gewonnen zijn! Extra waardering was er voor Hans, die wederom goud in handen bleek te hebben met zijn D-team dit jaar!