Voetbal: FCA baalt, RKDES juicht

Aalsmeer – Er is weer gevoetbald afgelopen weekend. Helaas voor de eerste teams van FC Aalsmeer zaterdag en zondag niet met succes. FCA zaterdag heeft met 3-1 verloren van RKAV Volendam en FCA zondag moest thuis in de Beethovenlaan in Voorschoten ’97 haar meerdere erkennen: 0-3 verlies. Balen voor beide teams, maar er is ook heel positief nieuws te melden. Het tweede team van FCA zondag is kampioen geworden in haar klasse. Top! En de MO15-1 meiden van FCA wisten zaterdag in De Kwakel te winnen van KDO met 7-1. Het kampioenschap lonkt voor dit team.

RKDES Kudelstaart kreeg zondag de Leidse Boys op bezoek. Dit bleek een niet al te sterkte tegenstander. De Kudelstaartse voetballers waren gebrand op een overwinning en gingen er vanaf het eerste fluitsignaal honderd procent voor. De vele toeschouwers zagen hun DES vele malen scoren. Eindstand: 10-0. In de kantine is het nog lang druk en gezellig gebleven. Wat een monster-overwinning!

Foto: www.kicksfotos.nl. Actiefoto FCA zondag.