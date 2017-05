Vlootschouw bij Michiel de Ruyter

Uithoorn – Alweer 25 jaar geleden, in mei 1992, is het clubgebouw van de roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter verhuist van de Schans naar de Amsteldijk-zuid, in Uithoorn. De gemeente wou de club zo graag van de Schans weg hebben dat de doorgaande route richting Vrouwenakker er zelfs voor werd omgelegd. Met veel rekenen, tekenen en vergunning aanvragen werd, met heel veel vrijwilligers van de club, het nieuwe clubgebouw gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit vier loodsen voor de opslag van alle de roei- en kanoboten, daar haaks bovenop staan de kantine en kleedkamers. Het complex word voor veel verschillende activiteiten gebruikt die allemaal worden georganiseerd door clubleden, zoals het verhalen-diner, de nieuwjaarsduik, water en wal schoon (met als beloning koffie met taart na afloop), jeugd ergometer wedstrijden en het Amsterdam Open kanopolo toernooi. In 2011/2012 was een verbouwing nodig om alle veranderingen binnen de club op te vangen. De verplaatsing van de bar en keuken gaf de nodige extra ruimte. In de loop der jaren is de kanopolo afdeling flink gegroeid en in 2015 is er een extra kanopolo zolder gebouwd om al het materiaal een goede plek te kunnen geven. Destijds bij de opening werden alle roei- en kanoboten van de oude naar de nieuwe locatie gevaren Op zaterdag 6 mei gaan de leden van Michiel de Ruyter dit nog eens over doen om het 25 jarig bestaan van ‘De Kampanje’ te vieren. Om 17.00 uur is er een ceremonie op de oude club locatie aan de Schans. Daarna volgt een fantastisch schouwspel met zo’n 40 roeiboten en 40 kano’s op de Amstel en varen alle boten daarna naar de club en wordt om 17.30 uur de vlootschouw afgenomen door de huidige voorzitter en de genodigden die betrokken waren bij de bouw 25 jaar geleden. Publiek is uiteraard van harte welkom. Voor de genodigden en clubleden is er aansluitend een borrel en diner om dan ook weer optimaal gebruik te kunnen maken van de prachtige ‘Kampanje’. Meer informatie op www.mdr.nu