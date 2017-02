Aalsmeer – Vloggen is helemaal van deze tijd! Het is een leuke en goede manier om jezelf te leren presenteren. Dat kan handig zijn voor in de toekomst. Een groot voordeel van een vlog is dat het meer impact heeft dan een geschreven stuk. Natuurlijk is vloggen ook gewoon leuk om te doen. Als je weet hoe je moet vloggen, waar je op moet letten en wat je beter niet kan doen, wordt een vlog uiteindelijk alleen maar leuker om naar te kijken.

Daarom organiseert Stichting de Binding in samenwerking met Cultuurpunt Aalsmeer en Spek entertainment een vlogworkshop voor tieners. Deze workshop wordt gegeven door Mick, zelf ook een vlogger, op woensdag 8, 15 en 22 maart in zowel Aalsmeer Oost als in Kudelstaart. Kijk voor meer informatie en opgave op www.debinding.nl