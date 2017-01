‘Visser’ Jan van Veen leest voor

Kudelstaart – In deze periode van het jaar worden de nationale voorleesdagen georganiseerd. En daar weten ze op de OBS Kudelstaart wel raad mee. Het speelloklaal wordt in het thema gezet en er wordt voor de onderbouw voorgelezen. Dit keer werd Jan van Veen daar voor gevraagd, die menigeen natuurlijk kent als de voormalige directeur van de school. Jan houdt ervan om verkleed te verschijnen en dat kwam dit keer mooi uit. Het verhaal dat voorgelezen werd had als titel ‘Kleine walvis’ en ging over het leven van een visser en zijn zoontje.

Jan kwam woensdag 25 januari als visser gekleed naar de speelzaal en ging op een stoel aan het strand zitten, het strand dat juf Marja geweldig ontworpen had. Het grote voorleesboek werd erbij gehaald en de kinderen konden het verhaaltje via de plaatjes volgen. Ze zaten te genieten! En als verrassing zat een klein poppetje mee te luisteren, en dat kleine poppetje was natuurlijk … een kleine walvis.

Na afloop kregen de kinderen een kleurplaat van de kleine walvis mee naar de klas, zodat ze nog even leuk met het verhaal bezig konden zijn. Een geslaagde ochtend daar in Kudelstaart!