Vijf nieuwe auto’s versterken Duo+

Uithoorn – Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn beschikt sinds vrijdag 31 maart over nieuw materieel. Het gaat om een bus en vier bakwagens. De auto’s worden gebruikt voor beheer en onderhoud van straten, riool en groen in Ouder-Amstel en Uithoorn.

Quinten Foppe, directeur van Duo+ heeft vandaag de sleutels in ontvangst genomen. Hij is trots: “Deze auto’s staan symbool voor de verandering die de drie gemeentes sinds januari 2016 met hun samenwerking na streven. Door samenwerking besparen we geld, is de organisatie minder kwetsbaar en kan soms zelfs de kwaliteit verbeterd worden. Ik vind het fantastisch dat we deze aankoop samen hebben gerealiseerd. Dat heeft ons in aanschaf écht geld gescheeld. Bovendien kunnen de nieuwe auto’s flexibeler worden ingezet in de samenwerkende gemeenten waardoor we optimaler gebruik maken van ons materieel.” De auto’s worden intensief gebruikt en elke vijf jaar vervangen.