4e Bromfiets Tourrit helemaal vol!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 22 april stond de stoep bij café Joppe weer vol met vele klassieke bromfietsen en binnen was het een drukte van belang. Vanaf 17.00 uur kon men zich namelijk inschrijven voor de vierde editie van de ‘Eerste Aalsmeerse Tourrit’, die door het Aalsmeers Bromfiets Genootschap wordt georganiseerd.

Rond 16.00 uur stonden de eerste deelnemers al in het café in het centrum om zich in te schrijven. Het bestuur was echter zeer streng, de inschrijving begon niet eerder dan exact 17.00 uur.

Het liep storm! De inschrijfformulieren gingen als de spreekwoordelijke warme broodjes door het café en binnen 25 minuten was de rit dan ook helemaal volgeboekt. Zelfs de in allerijl aangelegde reservelijst puilt uit. Het bestuur van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap was heel blij en verrast over deze opkomst.

Toerrit op 21 mei

Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom om op zondag 21 mei te komen kijken bij de start rond 12.00 uur of bij de finish rond 16.00 uur, beide bij café Joppe in de Weteringstraat.