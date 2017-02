Verzin naam voor nieuw jeugdcentrum

Kudelstaart – Op zaterdag 4 maart van 15.00 tot 19.00 uur opent het nieuwe centrum voor tieners en jongeren in Kudelstaart feestelijk haar deuren. Het centrum aan de Graaf Willemlaan 1 is al in gebruik, maar van een officiële opening was het nog niet gekomen. Wethouder Gertjan van der Hoeven verricht de officiële opening door de onthulling van de nieuwe naam. Tieners, jongeren, ouders, buurtgenoten en belangstellenden: iedereen is van harte welkom op de deze feestelijke middag. Er is natuurlijk van alles te doen. Zo geven Cultuurpunt Aalsmeer en Sportservice Aalsmeer workshops en is er een kop koffie met wat lekkers!

Nieuwe naam?

Voordat de wethouder de naam van dit centrum kan onthullen, moet deze nog wel verzonnen worden. Help jij bij het bedenken van de ultieme naam voor dit nieuwe centrum? Stuur je idee voor 20 februari naar tessa@debinding.nl. Wie weet staat de naam die jij hebt bedacht binnenkort groot op het pand! De beste inzending wordt beloond met een Ice Watch.

Inlopen

Het centrum is er voor tieners en jongeren van 10 tot en met 23 jaar. De tieners van 10 tot en met 15 jaar zijn welkom bij de inlopen die de Binding organiseert. De jongeren vanaf 15 jaar kunnen terecht bij de inlopen van DOCK. Kijk voor meer informatie over deze inlopen op de websites van de beide organisaties: www.debinding.nl en www.dock.nl.