Vervolg steekincident Uithoorn

Uithoorn – Direct na het vinden van het neergestoken drie jarige meisje in een woning in de Admiraal de Ruyterlaan liet de politie via Burgernet weten op zoek te zijn naar een vrouw op een gele fiets.

Al snel na het steekincident kreeg de politie de melding dat er aan de Beellaan een vrouw van een flat was gesprongen en hierbij de dood vond. Of deze vrouw de gezochte vrouw was en of zij iets met het steekincident te maken heeft, kon de politie nog niet mededelen.

De peuter is gewond, maar verkeert buiten levensgevaar.

Foto: Nickelaas Kok