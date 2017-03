Versnelde sloop bij VVA-kantine

Aalsmeer – De voormalige VVA kantine aan de Dreef wordt het nieuwe Buurthuis Hornmeer. De bedoelling was het gebouw in z’n geheel te handhaven, maar er is asbest aangetroffen. Besloten is daarom om de kantine in verkleinde vorm te handhaven.

Helaas is de kantine de afgelopen maanden diverse malen bezocht door vandalen. Onder andere zijn afgelopen zaterdagnacht enkele ruiten ingegooid. Er is nu extra kans op vrijkomen van het aanwezige asbest. De gemeente gaat vanwege het gevaar van vrijkomen van asbest en het risico op meer vandalisme het betreffende deel van de kantine met spoed slopen. Er is reeds opdracht gegeven.

Voor het opschonen van het terrein wordt op dinsdag 4 april tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Economie en krediet gevraagd. Het versneld slopen van de uitbouw en het herstellen van de schade door vandalisme zorgen voor hogere kosten. Gedacht wordt aan zo’n 25.000 euro. Het doet de vandalisme-meter van de gemeente fors stijgen!

De komende dagen dus kans op mannen in witte pakken bij het oude VVA-terrein in de Hornmeer en sloopgeluiden.