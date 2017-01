Versnelde integratie vluchtelingen

De Ronde Venen – De regio Utrecht start met een nieuwe aanpak waarbij vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers direct begonnen wordt met integratie. In de opvang wordt al gestart met onder andere opleiding, werk en taal. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met het COA om statushouders van asielzoekerscentra naar gemeenten binnen dezelfde regio te laten doorstromen. Hierdoor kunnen asielzoekers in de regio blijven wonen, waardoor ze minder hoeven te verhuizen en gemaakte sociale contacten behouden. Zestien gemeenten hebben hiervoor op 18 januari een bestuursovereenkomst getekend. Het COA onderstreept het belang van de ondertekening van de bestuursovereenkomst omdat deze bijdraagt aan een versnelde integratie van asielzoekers in de regio.

Innovatief en gemengd wonen

Gemeenten zetten zich samen met de woningcorporaties en andere marktpartijen in voor extra sociale huurwoningen. Hiermee komt er meer woonruimte voor statushouders en andere woningzoekenden. De regiogemeenten richten zich daarbij ook op de realisatie van innovatieve woonvormen, bijvoorbeeld met duurzame tijdelijke huisvesting. Bij woningtoewijzing zal worden gelet op een evenwichtige menging van statushouders met andere doelgroepen

Begin dit jaar starten de gemeenten Houten, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Woerden met een pilot waarbij de gemeentelijke intake gericht op werk, inkomen en opleiding in de asielzoekerscentra plaats vindt. Statushouders kunnen vervolgens al aan een inburgeringstraject beginnen op basis van hun talenten en ambities. Het is de bedoeling dat eind 2017 De Ronde Venen en de andere U16-gemeenten samen met Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties en sociale diensten op deze manier werken. Zo wordt de wachttijd in het asielzoekerscentrum meer ingezet om de integratie op gang te brengen.

De bestuursovereenkomst die een looptijd heeft tot 1 januari 2020 is getekend door de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist. De komende drie jaar zullen deze 16 gemeenten dus samenwerken op het gebied van een versnelde integratie.