Vernieuwde raadzaal klaar voor gebruik

Aalsmeer – De vernieuwde raadzaal is een feit. Na enkele maanden verbouwen is de vergaderruimte van de gemeente klaar voor gebruik. De renovatie is voltooid! Het achterstallige onderhoud is aangepakt, er zijn dubbele ramen geplaatst en andere duurzame voorzieningen getroffen, het meubilair is nieuw, de indeling van het ‘vergaderrondje’ aangepast en de eerste rij op de publieke tribune voor de fractie-assistenten en de pers is voorzien van uitklap-tafels om te kunnen schrijven en spullen neer te leggen.

Een eigen ruimte voor Radio Aalsmeer is er niet meer en dat hoeft ook niet, want de vernieuwde raadzaal is voorzien van moderne geluids- en beeldapparatuur. Vanaf heden is het mogelijk alle vergaderingen thuis voor de computer te horen en te zien. Er hangen grote televisieschermen en die registreren alles. Vast wennen voor alle bestuurders. Even op de mobiel kijken of iets anders doen, komt in beeld…

Vertrouwd zijn de statige kroonluchters (wel voorzien van led-lampen) en het sierlijke tapijt met het wapen van Aalsmeer. Nieuwsgierig geworden? De gemeente houdt vandaag, zaterdag 4 februari, open huis. Tot 12.00 uur zijn belangstellenden welkom. Om half elf was de officiele opening. Deze is verricht door burgemeester Nobel en kinderburgemeester Sophie in bijzijn van de wethouders, nagenoeg alle raadsleden en fractie-assistenten. De nieuwe ruimte is goed bevonden, alleen maar trotse gezichten en goedkeurende blikken gezien.

De eerste vergadering in de nieuwe raadzaal is aanstaande donderdag 9 februari. Burgemeester, wethouders en fracties komen bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering. Heel benieuwd hoe dit gaan verlopen. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl