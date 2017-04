Vernielingen aan auto en bromfiets

Aalsmeer – In de avond op nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 april zijn vernielingen gepleegd aan een in de Ophelialaan (hoge nummering) geparkeerde auto. Onbekenden hebben twee flinke deuken getrapt of geslagen. Een ter hoogte van het portier, de ander nabij het achterscherm. De vernieling heeft plaatsgevonden tussen zeven uur vrijdagavond en zaterdagochtend half elf.

Dezelfde avond of nacht is ook een vernieling gepleegd aan een bromfiets. Deze was door de eigenaar neergezet op het Raadhuisplein. Het zadel is kapot gesneden en het slot van het zadel is open gebroken. Dit moet gebeurd zijn tussen acht uur ‘s avonds en twee uur in de nacht.

Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.