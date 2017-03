Uithoorn – Zondag 19 maart rond tien over half twaalf in de avond is één van de geldautomaten aan het Zijdelwaardplein vernield. De vernieling is gepleegd door een 23-jarige man. Met een hamer sloeg hij diverse malen op de automaat. De man is op heterdaad betrapt door agenten. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. De hamer is in beslag genomen.

De recherche doet verder onderzoek.

Foto en bron: Politie Aalsmeer Uithoorn