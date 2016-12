Verlies voor FIQAS handballers

Aalsmeer – Wat was het spannend, de finale van de Nederlandse handbal dames tegen Noorwegen tijdens het Europese kampioenschap. Helaas, met 1 puntje verschil heeft het Nederlandse team verloren. Maar, ze hebben geweldig gespeeld. Terecht in ieder geval de zilveren medaille.

In Aalsmeer draaide het zondag 18 december ook om handbal. Het eerste herenteam van FIQAS speelde thuis tegen de Lions. Een vol Bloemhof zag de mannen jammer genoeg verliezen. Het werd 27 voor Lions en 21 voor Aalsmeer. Misschien was er nog de vermoeidheid van zaterdagavond toen Aalsmeer in de BeNe League speelde tegen HC Vice. Deze wedstrijd is nipt verloren.

De handballers hebben nu even pauze, winterstop. Een maand zeker wat betreft de BeNe League. Deze wordt op 21 januari hervat.

Donderdag in de krant meer handbalnieuws.

Foto: www.kicksfotos.nl