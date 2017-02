Verlies Heren 1 en Dames 1 handbal

Aalsmeer – Alle voetbalwedstrijden voor dit weekend zijn afgelast en dat komt natuurlijk door de sneeuw en de vrieskou. De handballers komen wel ‘gewoon’ in actie. Zij spelen in de winter in sporthallen hun wedstrijden. Zowel zaterdag als zondag 12 februari gaan weer vele handbalteams van FIQAS de eer van Aalsmeer verdedigen.

De Heren 1 van FIQAS speelde zaterdagavond een thuiswedstrijd in de BeNe League tegen Callant uit Tongeren. Het was een bijzonder spannende wedstrijd, waarbij zowel de Aalsmeerders als de Belgische ploeg op winst en verlies kwamen te staan. Ondanks de aanmoediging van het publiek was het uiteindelijk toch Aalsmeer dat het onderspit leed. Met 18-22 werd (helaas) verloren. Een lichtpuntje: Ook Volendam heeft verloren in deze Nederlandse Belgische handbalcompetitie, dus verloren is deze landenstrijd nog niet.

Ook de Dames 1 van FIQAS moesten zaterdagavond aantreden. De laatste weken zijn de dames aan de winnende hand, maar dit keer is een nederlaag geboekt. Wel een nipte en wat was het spannend. Tot in de laatste minuten kon de uitslag eindigen in winst of verlies. De wedstrijd was tegen Hellas en deze ploeg had net even meer geluk. Eindstand 24-22 voor Hellas. Maar de dames van FIQAS hebben alles gegeven in deze sterke eerste divisie. Met opgeheven hoofd mocht het veld verlaten worden. De strijd is echt nog niet gestreden. De competitie is nog niet afgelopen!

Zondag 12 februari komen opnieuw diverse teams van handbalvereniging FIQAS in actie, zowel uit als thuis. Zie hiervoor het programma in de krant (bladeren of digitaal).

Foto: www.kicksfotos.nl