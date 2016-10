Handbal: FIQAS ongelukkig…

Aalsmeer - Zaterdag 22 oktober speelden de mannen van FIQAS Aalsmeer in de Bloemhof tegen Targos/Bevo. Wedstrijden tussen deze twee ploegen zijn vaak erg spannend, maar dat was deze keer niet zo. Eigenlijk keken de Aalsmeerders – op de eerste twee minuten na – namelijk de hele wedstrijd tegen een achterstand aan en waren niet bij machte die om te buigen. Samir Benghanem opende de score, maar daarna namen de bezoekers de leiding: 1-3. FIQAS Aalsmeer kwam terug tot 3-4, maar vanaf dat moment zat het niet meer mee. Schoten gingen via de paal of de lat het doel van Bevo weer uit, werden gestopt of geblokt, of naast dan wel over geschoten. Soms wat ongelukkig, soms ook gewoon niet scherp genoeg. Bovendien leidde balverlies bijna steeds tot een tegendoelpunt. Zo werd de voorsprong voor Bevo weer groter: 3-8 en even later 4-11. Dat was het maximale verschil, want in de laatste tien minuten voor rust ging het aan FIQAS kant gelukkig weer iets beter lopen. Via Nils Dekker en de topscorers Remco van Dam en Kevin Hooijman werd de marge eerst verkleind tot 7-11 en in de laatste drie minuten tot 13-15. Opnieuw dankzij de zeer scherp schietende Hooijman en een goede stop van Marco Verbeij. Dat was ook de ruststand.

Ook in de tweede helft werd er aanvankelijk het nodige gemist, maar na een paar minuten leek de spanning weer helemaal terug toen Wai Wong en Nils Dekker bijna de aansluiting vonden: 16-17 en even later 17-18. Het zat echter opnieuw niet mee: een gestopte bal kwam wat gelukkig bij Bevo terecht: in de rebound werd het 17-19 en de Limburgers profiteerden daarna van een afspeelfout: 17-20. Nog één keer werd het verschil terug gebracht tot twee, via een break van Rob Jansen (18-20), in de zeven minuten die volgden besliste Bevo de wedstrijd door wel te blijven scoren terwijl de schoten van Aalsmeer-spelers ook nu het houtwerk raakten of werden gestopt: 18-24.

Twee benutte strafworpen leverden 20-24 op, maar dichterbij kwam FIQAS Aalsmeer in de laatste tien minuten niet meer. En zo ging Bevo er met de zege vandoor (24-28). Niet omdat het zoveel beter was, want over het geheel genomen was het een wat rommelige wedstrijd, maar omdat het net iets gelukkiger was in de afwerking. Komende zaterdag 29 oktober wacht FIQAS Aalsmeer een uitwedstrijd bij de nummer drie in de BeNe League: het Belgische Tongeren. De wedstrijd begint om 19.15 uur. Zondag 13 november is de eerstvolgende thuiswedstrijd. FIQAS tegen Koorn/Quintus in De Bloemhof aan de Hornweg vanaf 14.30 uur.

Doelpunten: Remco van Dam 8, Kevin Hooijman 7, Samir Benghanem 3, Nils Dekker en Rob Jansen 2, Wai Wong en Tom Bottinga 1.