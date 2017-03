Verkoopdag op de Historische Tuin

Aalsmeer – Vroeg opstaan wordt beloond! Wie zaterdag 25 maart aanstaande tijdig uit de veren is, heeft eerste keuze uit het ruime aanbod dat de Historische Tuin biedt. De traditionele verkoopdag van bomen, heesters en andere planten vindt deze dag plaats. Vanaf 9.00 uur staan medewerkers en vrijwilligers klaar om te helpen en deskundig advies te geven. Kom het assortiment van seringenstruiken, fruitbomen (appels, peren), hortensia’s, coniferen als Ginkgo en klimplanten, waaronder Blauwe Regen, Kamperfoelie en Clematis gadeslaan. Voor de liefhebber zijn er daarnaast gesneden seringen te koop en de eerste voorjaarsbloemen.

In de corridor verder tuin- en plantenboeken voor de nodige theoretische ondersteuning. Hier is ook koffie verkrijgbaar. De verkoopdag duurt tot circa 16.00 uur.

Er staan kruiwagens klaar en het is natuurlijk altijd mogelijk om met uw eigen boot aan te meren. De Historische Tuin Aalsmeer is bereikbaar via de ophaalbrug aan het Praamplein.