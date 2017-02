Verkiezingsborden geplaatst

Aalsmeer – Op woensdag 15 maart gaat Nederland naar de stembus. Kiezers bepalen dan welke 150 Nederlanders namens hen vier jaar lang volksvertegenwoordiger mogen zijn. Er doen totaal 28 partijen mee. De Tweede Kamerleden controleren de regering en maken en beoordelen wetsvoorstellen. In Aalsmeer zijn afgelopen maandag 5 februari de verkiezingsborden neergezet en voorzien van alle affiches met veelal de portretten van de lijsttrekkers. Op de lijst van de VVD prijkt onder andere de naam van Robert van Rijn, nu fractievoorzitter van VVD Aalsmeer. Hij is op nummer 54 de hoogstgeplaatste kandidaat voor de VVD in de Amstelland regio.

Iedereen van 18 jaar en ouder mag naar de stembus. In Aalsmeer zullen de stemlokalen weer ingericht worden in scholen en wijkgebouwen in de diverse wijken. Nog geen idee voor welke partij te kiezen en voor wie het rondje rood gekleurd gaat worden met potlood? U/jij bent de enige niet. Een eerste hulpmiddel is natuurlijk www.stemwijzer.nl. Over een maand is het al zover. Laat vooral uw/jouw stem niet verloren gaan!