Verkiezingen: Pro Demos schuift aan

Amstelveen – Heb jij iets beters te doen dan je met politiek bezig te houden? Vast wel, maar zou politiek ook leuk kunnen worden of op z’n minst interessant? Bijvoorbeeld als je er iets meer van wist of de spelregels beter kende?

Laat je in de stemming brengen door de mensen van ProDemos. Zij komen speciaal voor alle stemmers die nog niet zo veel weten over politiek, maar er wel meer van willen weten, en liefst nou eens op een leuke manier. Zij leggen op aanstekelijke wijze uit over de regels van het politieke spel, verklappen de ins-en-outs van de democratie, hoe je daar invloed op uitoefent en hoe wij daar wel bij kunnen varen.

Ook informeren zij op een luchtige manier over actuele, politieke onderwerpen en maken inzichtelijk hoe je daar een rol in kan spelen. Je hoeft echt niet drie keer afgestudeerd te zijn om betrokken te zijn bij onze democratische rechtsstaat. Kom naar deze afwisselende en interactieve avond met quiz, filmpjes en discussie. Grote kans dat je goed gestemd naar huis zult gaan

De verkiezingsspecial: ProDemos schuift aan is voor iedereen vanaf 18 jaar en vindt plaats op woensdag 8 maart van 19.30 tot 21.30 uur in bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein. De toegang is gratis – wel vooraf reserveren via www.debibliotheekamstelland.nl