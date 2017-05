Verkiezing mooiste gebouw in Aalsmeer

Aalsmeer – Welk gebouw vindt u in Aalsmeer het mooist? De Watertoren, de Dorpskerk, woonhuis Röling van Paul de Ruiter, woonark Aalsmeer van Piet Boon, misschien wel het theehuis of een nostalgische woning bij u/jou om de hoek.

De Werkgroep Architectuur en Monumenten van stichting KCA is zeer benieuwd naar de mening van Aalsmeerders. Tot en met 17 mei kunnen inwoners, in volgorde van hun voorkeur, een vijftal gebouwen opgeven waaruit de werkgroep een lijst zal samenstellen die, zo goed mogelijk gedocumenteerd, voor een definitieve keuze zal worden voorgelegd aan alle inwoners.

In de tweede ronde, KCA houdt de kiezers op de hoogte, wordt ook gekeken naar de wijze waarop inwoners hun keuze presenteren.

Tijdens de Dag van de Architectuur vindt de ontknoping plaats en ontvangt de winnaar een leuke prijs. De gebouwenlijst kan afgegeven worden in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9, iedere donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur, of mail deze naar joopkok@planet.nl.