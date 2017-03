Verken de omgeving met 5 fietsroutes

Uithoorn – De omgeving van Uithoorn is prachtig, vooral als je gek bent op de buitenlucht. Zowel rond Aalsmeer als Uithoorn is een wisselend landschap te vinden, met prachtige polders, een grote plas en authentieke binnensteden. Niet voor niets lopen bijna alle fietsroutes door (of vlak langs) deze steden. Er zijn verschillende bedrijven welke scooters en fietsen verhuren, waar wacht je dus nog op?

Top scooter/fietsroute: Uithoorn en de Kwakel

Dit is de leukste route om Uithoorn op de fiets te verkennen en met een afstand van slechts 14 kilometer is het een route welke voor beginners en toeristen ook goed te doen is. Je krijgt een afwisselend landschap te zien, zo fiets je niet alleen door de stad Uithoorn maar rij je ook door de polder en langs de Amstel. Één van de bezienswaardigheden is Fort aan de Drecht, waar ook wat gegeten of gedronken kan worden in het pannenkoekenhuis. Andere bezienswaardigheden zijn monumentale panden en oude kerkjes.

Voor de ervaren fietser zal deze route te kort zijn, maar omdat je verschillende knooppunten van andere routes tegenkomt kun je de tocht makkelijk langer maken. Omdat er veel fiets- en scooterroutes te vinden zijn is er voor elk type fietser een bijpassende route. De afstanden variëren van rond de 10km voor beginners tot boven de 50km voor gevorderde fietsers.

De bekendste fietsroutes in uithoorn zijn verder:

Fietsen door de tijd in groen Amstelland (43km)

Rondje Hoep (52km)

Fietsroute 134422 (30km)

Masterplan N201+ (46km)

Fietsen in de buitenlucht is gezond genieten

De gezondheidsvoordelen van fietsen zijn immens, het is niet alleen goed voor je algehele conditie, maar je slaapt er ook nog eens beter door. Als je uit de stad komt heeft het fietsen door de polder ook als voordeel dat je frissere lucht binnenkrijgt. Door samen met vrienden of geliefden te fietsen versterk je de band die je met elkaar hebt, heb je niemand om mee te fietsen dan is het een goede manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Een leuke fiets om mee te starten is bijvoorbeeld een transportfiets of een luxe omafiets (bij Fietsenopfietsen.nl vind je een divers aanbod). Zeer populair en ook handig om spullen mee te vervoeren, dus ook geschikt om gewoon je boodschappen mee te doen!

Zowel op de fiets als de scooter: draag altijd een helm

Vallen met de fiets of scooter kan ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid, vooral wanneer je op je hoofd terecht komt kun je er zomaar ernstig letsel aan overhouden. Ook met het fietsen op lage snelheid kun je een harde klap maken, voorkom dus ernstig letsel door een helm te dragen.