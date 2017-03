Verkeershinder N212 naar Woerden v.v.

Regio. Vanaf donderdagavond 9 maart tot maandagochtend 13 maart voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit langs de Ingenieur Enschedeweg N212 In Kamerik en Wilnis. De werkzaamheden omvatten het kappen van verkeersonveilige bomen op twee locaties en groot onderhoud aan de Geerbrug zodat deze in goede conditie blijft. De werkzaamheden veroorzaken hinder voor het doorgaande verkeer. Vanaf vrijdagavond 10 maart tot maandagochtend 13 maart is (een gedeelte van) de N212 daarom afgesloten voor doorgaand verkeer. Voorts worden er langs de N212 bomen gekapt tussen de Dorpsstraat/Oudhuijzerweg en de Bovendijk. Dat zou vorig jaar al gebeuren maar toen bleken de bomen een vliegroute te zijn voor vleermuizen. Die hebben nu een alternatieve route gevonden langs de Wilnisse Zuwe waar door de gemeente extra bomen zijn aangeplant. De gekapte bomen langs de N212 worden voor een deel vervangen. Wilnis krijgt 25 nieuwe eiken ter hoogte van de verkeerslichten bij de Dorpsstraat. Verkeersstremmingen zijn er op donderdagavond 9 maart vanaf 20.00 uur tot vrijdagochtend 10 maart 06.00 uur. Vanaf vrijdagavond 10 maart 20.00 uur tot zaterdagmorgen 11 maart 07.00 uur worden er op de N212 tussen de Dorpsstraat en de Bovendijk in Wilnis 275 verkeersonveilige bomen gerooid. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is dan gestremd en wordt (formeel) omgeleid via de N201, A2 en N401 (langs Kockengen) v.v. Tussen zaterdagmorgen 11 maart 07.00 uur en maandagmorgen 13 maart 05.30 uur wordt verder gegaan met het rooien van bomen en groot onderhoud aan de Geerbrug. Ook dan is het deel N212 tussen de Dorpsstraat in Wilnis en de Lange Meentweg (N463) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Omleiding is weer via de N201, A2 en N401. De afsluiting van de Geerbrug geldt ook voor fietsers. Die worden ter plaatse met een pendelbusje omgereden. Aldus laat de provincie Utrecht in haar berichtgeving weten. Zie ook http://live.andes.nl/prov_utrecht.

Dit bericht kan van belang zijn voor degenen die komend weekend Breukelen (station) of Woerden (Hofpoort Ziekenhuis, richting A12, etc. ) als bestemming hebben. Op bepaalde tijdstippen betekent dat flink omrijden. Wellicht ten overvloede maar toch makkelijk om even te weten: naar Breukelen kan men behalve via de N201 en de A2 vanuit Wilnis/Mijdrecht ook kiezen voor de Oudhuijzerweg, Korenmolenweg en Portengense Zuwe. Richting Woerden kan dezelfde route worden gebruikt maar i.p.v de Portengense Zuwe te nemen rijdt u richting Portengen en dan via de N401 weer naar de N212. Terug kan op dezelfde manier. Hoewel veel weggebruikers een navigatiesysteem gebruiken als routeplanner meenden wij er niettemin goed aan te doen dit toch onder uw aandacht te brengen.