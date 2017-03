Verkeershinder N201 richting Hilversum v.v.

Regio. In de periode 17 tot 27 maart a.s. voert de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan de Vreelandbrug in de Provincialeweg (N201) te Vreeland. Regulier groot onderhoud is noodzakelijk om de brug in een goede conditie te houden en storingsvrij te laten draaien. Tegelijkertijd wordt de bovenste laag asfalt van de weg aan weerszijden van de brug over een lengte van 1,2 kilometer vervangen door geluid reducerend asfalt. Daarmee vermindert de geluidhinder voor omwonenden. De werkzaamheden aan de brug en de weg zullen veel hinder voor het verkeer naar en van Hilversum veroorzaken omdat de brug en de weg ter plaatse voor een week geheel worden afgesloten. Dat is nodig om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren. De wegafsluiting begint op vrijdagavond 17 maart, 20:00 uur en duurt tot maandagochtend 27 maart, 05:00 uur. Ook het vaarverkeer kan in die periode de brug niet passeren. De aannemer werkt 24 uur per dag, inclusief twee weekenden waarin er minder verkeer is dan op doordeweekse dagen. Vreeland zelf blijft wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

De motor van de Vreelandbrug is aan het eind van zijn levensduur en moet vervangen worden. Dit voorkomt ernstige storingen en hoge reparatiekosten. Met een nieuwe motor, moeten ook de bewegende delen worden aangepast of vervangen. Het wegdek van de brug krijgt een nieuwe slijtlaag en de voegen worden vervangen. Op deze manier verwacht de provincie dat de geluidhinder die de brug veroorzaakt sterk zal verminderen. De weg aan weerszijden van de brug krijgt eveneens een nieuwe deklaag om ervoor te zorgen dat de aanwonenden minder last hebben van verkeerslawaai. Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Omleidingen

Voor inwoners van De Ronde Venen die in Hilversum werken of aangrenzende plaatsen tot bestemming hebben leidt een en ander tot een behoorlijk stuk omrijden. Bijvoorbeeld via de N201, N402 (Loenen a/d Vecht) N403 (Oud Loosdrecht) en weer naar de N201 (Vreelandseweg) vice versa. De Provincie geeft met borden andere omleidingsroutes aan via de snelwegen. Zo wordt doorgaand verkeer naar Hilversum vanuit Mijdrecht/Vinkeveen omgeleid via de A2-A9-A1. Omgekeerd via de A1-A9-A2. Maar in diezelfde tijd worden er ook werkzaamheden uitgevoerd aan de A9 en de A1 inclusief de op- en afritten die dan vanaf de A2 en de A1 richting Diemen, Muiderberg, Almere en Amersfoort v.v. ook afgesloten zijn. In die week is het dus van belang dat u goed kijkt naar de mogelijkheden als u de weg op gaat in de richting van het Gooi en terug.

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat de planning gaat schuiven. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent of als de temperatuur te laag is om te asfalteren. Hou ook daar rekening mee.