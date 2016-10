Verhuizen vanwege belastingtarieven?

Aalsmeer – Wel of niet verhuizen? Zou het goedkoper wonen zijn in Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer of De Ronde Venen? Of is Aalsmeer juist qua belastingen interessant om ‘gewoon’ te blijven? Over twee weken komt de gemeenteraad bijeen om met het college van burgemeester en wethouders de begroting voor 2017 te bespreken. Vast niet alle voorstellen van b&w zullen klakkeloos aangenomen worden en er gaan zeker moties ingediend worden om wonen en werken in Aalsmeer (nog) leuker te maken.

Over het voorstel in de begroting voor 2017 naar aanleiding van de motie ‘boter bij de vis’ vorig jaar, waarin werd gepleit voor lastenverlichting, zal waarschijnlijk gelijk goedkeuring gegeven worden: Verlaging van de afvalstoffenheffing met 30 euro per huishouden. Mooi! Voor een kleine 80 liter bak wordt een rekening door de gemeente gestuurd van 166 euro, bij een 240 liter bak (meer persoons huishouden) dient 290 euro betaald te worden. Het was respectievelijk 184 en 307 euro in 2016. In De Ronde Venen zetten ze vast met veel meer plezier de bakken aan de weg: 150 euro voor een eenpersoons- en 200 euro voor een meerpersoons-huishouden. In Amstelveen zijn de grote bakken ook goedkoper, 249 euro. De alleenwonenden zouden willen dat ze in Aalsmeer wonen: 205 euro. In Uithoorn zijn alle huishoudens gelijk, beiden een heffing van 247 euro.

Wat het rioolrecht betreft geeft Aalsmeer ook weer het meevallertje. Evenals in 2016 wordt in 2017 een korting toegepast van 65 euro. De heffing ‘springt’ op 128,78 euro. In Uithoorn en Amstelveen is deze heffing aanzienlijk hoger, respectievelijk 225 en 198 euro. Misschien is in Haarlemmermeer vorig jaar ook een korting toegepast, 122 euro.

Wie een hond heeft moet in 2017 rekening houden met een verhoging van 1 procent. De hondenbelasting wordt voor 1 hond 74,18 euro. In De Ronde Venen zijn vast meer honden. Toch interessant, ‘maar’ 59,25 euro heffing per hond. En in Amstelveen 60,77 euro. Wie in Uithoorn een hond heeft, moet flink in de buidel tasten: 83,79 euro.

Tot slot nog de OZB. Voor niet-woningen in Aalsmeer is het tarief relatief laag ten opzichte van omliggende gemeenten, aldus geschreven in de programmabegroting. Welke plaats bezet gaat worden in 2017 blijft nog een verrassing, maar in 2016 belandde Aalsmeer op plaats 236 van totaal 407 gemeenten. Behoorlijk gezakt, plaats 348 in 2015 en plaats 378 in 2014. Maar op welke plaatsen staan ‘onze’ buren? Uithoorn staat slechts 1 plaats lager, op 237. Amstelveen en Haarlemmermeer scoren een hogere notering, respectievelijk de plaatsen 124 en 138.

Tja, conclusie: Laat de gemeentebelastingen maar geen reden zijn om te verhuizen. Het gaat tot slot om gezellig wonen, de voorzieningen en het aanbod op recreatief en sportief gebied en geef toe: In Aalsmeer is altijd wat te doen en is de gemeente met de prachtige Westeinderplassen en de ‘stoere’ watertoren. En dit telt wel zwaarder, toch?!

De begroting wordt behandeld op donderdag 3 november, begint om 20.00 uur en is openbaar. Publiek is welkom. Hou er wel rekening mee dat de vergadering gehouden wordt in de (kleinere) raadskelder vanwege de renovatie van de raadzaal.