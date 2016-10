Verenigingen en gemeente trekken samen op

De Ronde Venen gaat samen met verenigingen in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn om de kunstgrasvelden met rubberen korrels van ander materiaal te voorzien. De gemeente wil deze informatie gereed hebben als het RIVM eind dit jaar met de resultaten komt van het onderzoek naar de risico’s van sporten op kunstgras met rubberen korrels. Met die informatie in de hand kan snel worden gehandeld als daar aanleiding toe is.

Aanleiding voor het onderzoek is een uitzending van het tv-programma Zembla vorige week woensdag. In de uitzending werd aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgras met daarin rubberkorrels. Een bepaalde stof in de korrels is mogelijk kankerverwekkend.

Gemeente en voetbalverenigingen zijn dinsdagavond 11 oktober bij elkaar gekomen met als doel de problematiek van de rubberkorrels in kunstgrasvelden te bespreken. De verenigingen en de gemeente zijn zich ervan bewust dat er naar aanleiding van de Zembla-uitzending veel onrust is. Ze zijn van mening dat dit onderwerp vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid een zorgvuldige aanpak vereist. Handelen vanuit emotie is ongewenst, is tijdens de bijeenkomst vastgesteld.

Wethouder Alberta Schuurs (Sport, VVD): ,,We hebben met de verenigingen afgesproken de komende tijd gezamenlijk op te trekken. We volgen de beleidslijn die is ingezet door de minister van VWS, de KNVB en de VSG. Dit betekent dat we de resultaten van het onderzoek dat het RIVM nu uitvoert afwachten. De resultaten hiervan zijn eind dit jaar bekend. In de tussentijd brengen we de situatie en een eventuele aanpak in De Ronde Venen in kaart zodat we zo snel mogelijk kunnen handelen als het onderzoeksresultaat daar aanleiding toe geeft.’’