Verder met bouw van huizen in Dorpshaven

Aalsmeer – Op vrijdag 17 maart heeft wethouder Robbert-Jan van Duijn de eerste, officiële paal geslagen voor de bouw van nog eens 35 woningen in Dorpshaven. Met de start van deze laatste fase nadert Dorpshaven haar afronding. De eerste paal sloeg de wethouder onder toeziend oog van kopers en betrokkenen bij het project. De te bouwen huizen zijn bedoeld voor zogenaamde doorstromers. Er wonen in Aalsmeer relatief veel jongen mensen, die graag in de gemeente willen blijven wonen. Een goede doorstroming is daarom van groot belang. Van Duijn: “Ik hoop dat met de bouw van deze woningen de doorstroming in Aalsmeer meer op gang komt en er zo weer andere woningen vrijkomen voor starters op de woningmarkt.” In totaal bestaat Dorpshaven uit 118 woningen in een typische Scandinavische sfeer. Naar verwachting worden de 35 woningen in het derde kwartaal van 2018 opgeleverd.

Dorpshaven-Zuid

De bouw van woningen aan de andere kant van de Lijnbaan, het gedeelte aan de Burgemeester Kasteleinweg, schiet eveneens flink op. De aannemer bouwt momenteel de laatste dertien woningen in fase 2. Onlangs zijn zestien huizen opgeleverd en de sleutels aan de nieuwe bewoners overhandigd. Ook komen in deze wijk nog twee appartementengebouwen. Startende kopers uit Aalsmeer krijgen voorrang bij de toewijzing. Voor een aantal 2-kamerappartementen is via de gemeente een starterslening beschikbaar. Geïnteresseerd? De verkoopmanifestatie voor de appartementen is op donderdag 18 mei van 17.00 tot 20.00 uur in de Twijnderlaan 88. Kijk voor meer informatie op de website: www.dorpshaven-zuid.nl.