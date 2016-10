Veiligheidsdag bij Brandweer Uithoorn

Uithoorn - Aanstaande zaterdag 8 oktober organiseert de brandweer in Uithoorn een veiligheidsdag in en rond de kazerne. De dag begint om 11.00 uur. Er worden door diverse hulpdiensten allerlei demonstraties gegeven. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan diverse activiteiten. Zo mogen kinderen instappen in de brandweerauto en wordt een rondritje gemaakt. Verder worden blusspelletjes georganiseerd.

De hulpdiensten zullen aan de hand van demonstraties laten zien hoe ze samenwerken. Denk aan het open knippen van een voertuig om beknelde passagiers te bevrijden, wat te doen bij vlam in de pan of een explosie van een gasfles en de politie laat zien hoe het biker-team een arrestant weet aan te houden.

De leden van de Amstelveense jeugdbrandweer zullen de kinderen begeleiden bij diverse blusspelletjes. Echt een dag waar jong en oud kan kijken, leren en doen. De veiligheidsdag in de kazerne aan de Zijdelweg 1 duurt tot 16.00 uur.