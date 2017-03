VeenLanden College weer naar finale Skills Talents

Mijdrecht – Skills Talents zijn vakwedstrijden voor examenleerlingen van het vmbo. Matts Min, Thomas van der Vuurst en Daniël Duchhart, leerlingen van het VeenLanden College hadden de competitie op school bij het vak economie gewonnen en zij werden op woensdag 15 februari uitgezonden naar de provinciale wedstrijd in Utrecht. Ook dit hebben zij glansrijk gewonnen en daarmee was hun plaats in het provinciale team: de Utrecht Eagles, verzekerd.

Op donderdag 16 maart vond dan de landelijke finale plaats van Skills Talents in de RAI in Amsterdam. De Utrecht Eagles streden in teams van drie leerlingen in verschillende wedstrijden, bijvoorbeeld horeca, voertuigentechniek, bloem en design en voor het VeenLanden College was dat dus de wedstrijd economie.

Bus Utrecht Eagles

Met de bus van de ‘Utrecht Eagles’ werden de leerlingen van het VeenLanden College een dag van tevoren in Mijdrecht opgehaald om te vertrekken naar Volendam, waar een soort olympisch dorp was gecreëerd voor alle finalisten. Na een ceremoniële opening werd er overnacht in Volendam. De wekkers moesten vroeg worden gezet, want om 07:00 uur vertrokken de bussen naar de RAI in Amsterdam. Daar stonden alle opdrachten klaar. Nadat de spelregels waren uitgelegd en de opdrachten uitgedeeld kon er om 10:00 uur gestart worden. Om 15:00 uur was de deadline, maar gelukkig was het team van het VeenLanden College op tijd klaar. Daarna was het lang wachten op de uitslag. De leerlingen, docenten en ouders konden alleen nog met veel spanning afwachten. Helaas had het drietal niet voldoende punten gescoord voor een medaille. Toch zijn de leerlingen, docenten en ouders enorm trots dat ze zover zijn gekomen en was het een hele mooie ervaring! Informatie over de wedstrijden en de uitslagen is te vinden op www.skillstalents.nl.