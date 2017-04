Veel vernielingen afgelopen weekend

Aalsmeer – Het afgelopen weekend, vanaf twee uur in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 april heeft mogelijk uitgaanspubliek een spoor van vernielingen gemaakt in het Centrum en in Zuid. De ‘slooproute’ loopt vanaf het Praamplein via de Punterstraat naar de Weteringstraat en richting het busstation in de Hortensialaan. Ook kreeg de politie meldingen van vernielingen in de Hadleystraat en in de Ophelialaan.

Onder andere is in de Weteringstraat een deur vernield van een appartementencomplex en is een fiets uit een tuin weggenomen. In de Ophelialaan zijn de plantenbakken in het midden gedeelte bij de supermarkt leeg getrokken.

Er zijn inmiddels vier aangiftes gedaan bij de politie, maar bij de wijkagenten zijn meerdere vernielingen gemeld. De politie hoopt dat ook deze gedupeerden aangifte zullen doen. Er loopt een onderzoek naar de daders. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.