Veel te zien en te doen in Amsterdamse Bos

Amstelland - Kom mee wandelen met dé paddenstoelen-specialisten van Amstelveen op zondag 2 oktober om 14.00 uur in het Amsterdamse Bos. Eerst kan je luisteren naar een korte lezing in De Boswinkel en daarna maak je een wandeling door het Bos op zoek naar paddenstoelen. Onderweg vertellen Henk en Jenny allerlei wetenswaardigheden over paddenstoelen. De kosten zijn 4,60 euro per persoon.

Op zoek naar dwergen

Zoek op zondagmiddag 9 oktober om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur in het Bos samen met Sneeuwwitje naar dwergen. Ontdek waar ze wonen, wat ze eten en welke liedjes ze zingen. Voor kinderen van 2 tot 8 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur.

Beleef het herfstbos

Loop met de boswachter mee op zondagmiddag 16 oktober om 14.00 uur. De boswachter vertelt onderweg over het Bos en de herfst. Na afloop koffie en warme chocolademelk. De wandeling is geschikt voor iedereen. Start van de wandeling is bij de grote parkeerplaats van de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3, De kosten zijn 5,50 euro per persoon.

Aanmelden voor deze activiteiten kan via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan Bosbaanweg 5. De Boswinkel is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.