Uithoorn – Wat een plezier had jong en oud bij winkelcentrum Amstelplein. Een achttal zwarte Pieten vermaakte daar de hele boel en vooral de kinderen. Er werd gedanst, gezongen, gestoeid, gesprongen in het springkussen. Je kon worden geschminkt en er waren natuurlijk overheerlijke pepernoten.Voor meer foto’s zie de Nieuwe Meerbode woensdag 23 november. En volgende week zaterdag is het weer Pietenfestijn bij Amstelplein en wel tussen 11.00 en 15.00 uur